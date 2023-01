Treinador vê pontos positivos empate e projeta ajustes no Vitória

Em entrevista coletiva após o empate diante do Santa Cruz por 1×1 na estreia do Nordestão, no sábado (21), o técnico João Burse afirmou que viu um bom jogo da equipe, que teve mais volume e criou chances no segundo tempo, e lamentou o gol sofrido no final, o que muda a avaliação final da partida.

“Hoje jogou [o time]. Criou, deu volume, marcamos um gol e tomou um no último minuto. Então, por essa falta de atenção, poderíamos estar falando de outra coisa aqui, que tinha ganhado, que tinha conseguido reagir, que o time teve volume no segundo tempo e criou. Mas a gente tomou empate no último minuto e o restante que não aconteceu a gente leva com carga para responder para vocês. Então, vamos continuar trabalhando e ajustar diariamente o que for necessário para tirar o Vitória dessa situação”, comentou o treinador.

Burse também comentou a mudança dos jogadores e de formação táticas feitas para o duelo contra os pernambucanos. Na partida do sábado optou por um 4-3-3 com apenas um homem de marcação no meio, Rodrigo Andrade, e as entradas de Diego Torres no meio ao lado de Gegê, com o trio formado por Rafinha, Gamalho e Osvaldo.

“Fizemos uma nova formação com atletas diferentes do que a gente vinha utilizando, e nós finalizamos, fizemos o gol e depois tomamos o empate no final, da forma como foi, e isso nos deixa muito chateados. […] Quando acontece o resultado negativo a culpa é de todos, não tem alguém especial ou alguma situação que você possa apontar. Em relação ao sistema, foi o mesmo. A gente só mudou as peças no segundo tempo, o sistema continua igual com o 4-3-3 para atacar”, completou Burse.

Sobre o sistema defensivo, que também sofreu mudanças, o treinador foi questionado sobre a quantidade de mudanças feitas. João Burse ressaltou que a lesão de Railan também contribuiu para essa necessidade de alterações.

“Não é que a gente quer mexer tanto. O Railan está machucado, então a gente colocou o Zeca para estrear e estreou bem, aguentou até onde deu na parte física já que tinha um tempo que não jogava, e eu fiquei satisfeito com a zaga. São atletas que já estão treinando juntos diariamente, mas infelizmente qualquer desculpa minha em cima do resultado não vai justificar”, disse.

Após mais de um mês de pré-temprada, o torcedor rubro-negro não esperava um começo de temporada com dificuldades. Burse ressaltou que os ajustes estão sendo feitos no dia a dia e que apenas os jogos podem mostrar os acertos e erros de estratégia dos treinamentos.

“Estamos todos incomodados com isso, independente da quantidade de dias que tivemos para nos preparar. Os jogos vão determinar aquilo que que funcionou, que não funcionou, o que vai render e que não tá rendendo. Cabe a nós ajustar, colocar em campo aquilo que a gente acha que vai nos dar resultados. Infelizmente eles não estão acontecendo, sou responsável por isso e tô aqui para explicar”, finalizou o treinador do Vitória.

Veja outros destaques da coletiva de João Burse

Sobre a estreia de Zeca

Burse: “O Zeca entrou bem, correspondeu com aquilo que esperamos do lateral. Óbvio que precisa de mais tempo, precisa de mais ritmo, mas entrou estreando com um gol e contribuindo dentro do seu setor”.

Qual o recado para o torcedor?

Burse: “Bem, mesmo nos momentos bons a gente continua trabalhando, nos momentos ruins a gente continua trabalhando. Estamos nessa do futebol para dar resultado, infelizmente os resultados não estão acontecendo, mas da nossa parte não está faltando trabalho, da parte dos atletas também. Acabamos sendo punidos hoje no último minuto, era uma vitória que podia dar confiança pros atletas no decorrer da semana, infelizmente da forma que foi deixou todo mundo muito chateado”.

Estreia de Nicolas Dibble

Burse: “É um atleta que jogava mais como segundo atacante, então ele hoje ele acabou saindo um pouco mais da posição, mas são coisas que são fáceis de ajustar e corrigir no dia a dia”.