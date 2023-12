Trump diz que imigrantes ilegais “envenenam o sangue” dos EUA

Ex-presidente norte-americano participou de comício no sábado (16.dez); republicano prometeu frear imigração caso seja eleito

O ex-presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, participou de evento de campanha na cidade de Durham, em Nova Hampshire no sábado (16.dez) reprodução/Instagram – 16.out.2023

PODER360 17.dez.2023 (domingo) – 17h51



O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado (16.dez.2023) que imigrantes indocumentados estavam “contaminando o sangue” dos Estados Unidos, criticando o aumento no número de pessoas tentando atravessar a fronteira ilegalmente. As informações são da Reuters.

As declarações do principal candidato à presidência pelo Partido Republicano para 2024 foram feitas durante um evento de campanha em Nova Hampshire. Na ocasião, ele prometeu intensificar as medidas contra a imigração ilegal caso seja reeleito para um 2º mandato.

“Estão envenenando o sangue do nosso país”, declarou Trump no comício na cidade de Durham. Ele acrescentou que imigrantes da Ásia, África e América do Sul estão chegando aos Estados Unidos. “De todo o mundo, estão inundando o nosso país”, afirmou.

Trump já havia dito anteriormente que os imigrantes ilegais “envenenam o sangue” dos Estados Unidos durante uma entrevista ao The National Pulse, publicada no final de setembro.

Em outubro, Steven Cheung, porta-voz da campanha de Trump, rejeitou críticas à linguagem do ex-presidente, considerando-as “sem sentido” e argumentando que expressões semelhantes eram comuns em livros, artigos de notícias e na TV.

Segundo a agência de notícias Reuters, a expressão “envenenando o sangue de nosso país” não estava presente nos discursos preparados de Trump distribuídos à mídia antes do evento de sábado (16.dez.2023).