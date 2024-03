Trump é focado em vingança e ameaça a democracia, diz Biden

Presidente dos EUA e ex-presidente se consolidaram como candidatos à Casa Branca nas prévias eleitorais da “Super Tuesday”

O presidente dos EUA, Joe Biden, comemorou suas conquistas nas prévias eleitorais com críticas a Donald Trump e foto com sua vice, Kamala Harris reprodução/Instagram @joebiden – 6.mar.2024

O presidente dos Estados Unidos e pré-candidato à reeleição, Joe Biden, disse na madrugada desta 4ª feira (6.mar.2024) que o seu provável oponente nas eleições de 5 de novembro, o ex-presidente Donald Trump, “é focado em sua própria vingança” e representa uma ameaça à democracia.

“Vamos continuar a avançar ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram o seu mandato?”, questionou Biden em publicação no Instagram pouco depois da divulgação dos resultados das prévias eleitorais da Super Tuesday (Super 3ª, em tradução livre).

O democrata disse que se candidatou à Casa Branca em 2020 para combater a “ameaça existencial que Donald Trump representava para os EUA”. Afirmou que o republicano “é movido por queixas e delitos, focado em sua própria vingança e retaliação”, em referência aos revesses que acumula na Justiça.

No comunicado, Biden citou avanços do seu governo e possíveis retrocessos com a vitória de Trump: “Ele está determinado a destruir a nossa democracia, a destruir liberdades fundamentais, como a capacidade das mulheres de tomarem as suas próprias decisões sobre cuidados de saúde, e a aprovar mais uma ronda de bilhões de dólares em reduções de impostos para os ricos”.

E concluiu: “Cada geração de norte-americanos enfrentará um momento em que terá de defender a democracia. Defenda a nossa liberdade pessoal. Defenda o direito de voto e os nossos direitos civis. A todos os democratas, republicanos e independentes que acreditam em um EUA livre e justo: este é o nosso momento. Esta é a nossa luta”.

Super Tuesday Biden e Trump dominaram a Super Tuesday, o dia mais importante das prévias eleitorais dos partidos Democrata e Republicano, quando há a maior distribuição de votos. Na 3ª feira (5.mar), 16 Estados e 1 território votaram.

Os resultados consolidam a preferência por Biden e Trump dentro de seus partidos, apesar de problemas judiciais e preocupações com popularidade entre os eleitores.

A rival de Trump, Nikki Haley, venceu apenas em Vermont. Já Biden perdeu para Jason Palmer na Samoa Americana, território norte-americano na Polinésia.

ENTENDA AS ELEIÇÕES NOS EUA Nos EUA, antes do pleito oficial, os Estados realizam prévias eleitorais –primárias ou caucus. O objetivo é escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que representará a legenda no pleito, marcado para 5 de novembro.

Nas prévias, cada Estado organiza sua primária com regras próprias. São 2 modelos. O tradicional, com voto em cédulas, que pode ser aberto, fechado ou livre. Com apenas filiados ou não. Já o caucus é uma reunião do partido. Os eleitores reúnem-se em um espaço para decidir quem será o candidato.

Nos Estados Unidos, o vencedor das eleições não é o candidato com mais votos populares, mas quem conquista a maioria dos delegados de cada Estado. Esses são distribuídos para o candidato mais votado. Nas prévias a lógica é diferente. Os delegados votam proporcionalmente ao número de votos.

A principal data das prévias foi em 5 de março, quando eleitores de 16 Estados e 1 território votaram. A data é conhecida como Super Tuesday (Super 3ª feira, em tradução livre). Os territórios de Guam e Ilhas Virgens encerrarão as prévias em 8 de junho.

VOTO NÃO OBRIGATÓRIO Nos EUA, ninguém é obrigado por lei a votar em qualquer eleição local, estadual ou presidencial. Segundo a Constituição, votar é um direito, mas não é um requisito.

COLÉGIO ELEITORAL O presidente e o vice-presidente dos EUA são eleitos indiretamente pelo Colégio Eleitoral. Cada Estado tem o mesmo número de delegados que cadeiras no Congresso (Câmara dos Deputados e Senado). São 538 delegados.

Após votar para presidente, o voto é contabilizado ao nível estadual. Em 48 estados e em Washington, D.C. o vencedor recebe todos os votos eleitorais daquele Estado. Maine e Nebraska atribuem seus eleitores usando um sistema proporcional.

Um candidato precisa do voto de pelo menos 270 delegados –mais da metade do total– para vencer a eleição presidencial.

Geralmente, um vencedor projetado é anunciado na noite da eleição em novembro. No entanto, a votação oficial do Colégio Eleitoral é realizada em meados de dezembro, quando os delegados se encontram.

A diplomação do resultado será em 6 de janeiro de 2025. A posse, em 20 de janeiro.