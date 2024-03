Trump paga fiança de US$ 83 mi por difamação contra jornalista

Colunista acusou o republicano de estupro; Trump negou as acusações e alegou que a jornalista teria inventado o episódio

Tribunal federal de Nova York condenou o ex-presidente Donald Trump (foto) por difamação depois que jornalista o acusou de abuso sexual Gage Skidmore/Flickr – 27.fev.2017

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 22h58



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pagou nesta 6ª feira (8.mar.2024) uma fiança de US$ 83,3 milhões ao Tribunal Federal de Nova York depois de ter sido condenado por difamar a jornalista Elizabeth Jean Carroll depois que ela o acusou de abuso sexual. As informações são da agência de notícias AFP.

O pagamento se deu como uma condição para que o ex-presidente pudesse recorrer da condenação, determinada pelo Tribunal em 26 de janeiro.

O órgão havia decidido que Trump deveria indenizar Carroll em US$ 18,3 milhões, sendo US$ 11 milhões destinados à restauração de sua reputação e US$ 7,3 milhões aos danos emocionais provocados pelas declarações difamatórias.

Além disso, o ex-presidente teve que pagar US$ 65 milhões em danos punitivos por agir de maneira “maliciosa”. O montante total é mais de 8 vezes o valor inicial solicitado pela jornalista em seu processo.

Ex-colunista da revista Elle, Carroll abriu em novembro de 2022 um processo civil contra Trump por estupro. Segundo ela, o republicano a teria agredido sexualmente em um camarim da Bergdorf Goodman, uma loja de departamentos de luxo em Manhattan entre o final de 1995 e o início de 1996.

O caso já havia sido relatado pela jornalista em seu livro “What Do We Need Men For?” (“Para que precisamos de homens?”, em português), publicado em 2019.

No entanto, Trump negou as acusações e disse que a jornalista “não fazia seu tipo”. O republicano alegou que Caroll teria inventado o episódio para aumentar as vendas do seu livro.

O ex-presidente dos Estados Unidos foi condenado em 9 de maio de 2023 por abuso sexual. O júri do Tribunal de Manhattan, em Nova York, concluiu, no entanto, que o republicano não estuprou a jornalista.