Trump tem 37% das intenções de voto e Biden, 34%, diz pesquisa

Levantamento da Reuters/Ipsos divulgado nesta 3ª feira (13.fev) mostra candidatos à Presidência dos EUA tecnicamente empatados

O ex-presidente dos EUA Donald Trump (esq.) e o presidente Joe Biden (dir.) devem concorrer à Casa Branca em eleições marcadas para 5 de novembro Tia Dufour/Casa Branca e Adam Schultz/Campanha de Joe Biden

PODER360 13.fev.2024 (terça-feira) – 20h36



Pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos e divulgada nesta 3ª feira (13.fev.2024) mostra que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump tem 37% das intenções de voto. Joe Biden, que deve tentar a reeleição em 2024, possui 34%.

Apesar de Trump aparecer numericamente à frente do atual presidente norte-americano, ambos candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,9 pontos percentuais.

A pesquisa ouviu 1.237 adultos norte-americanos durante 4 dias em todo o país via internet até 2ª feira (12.fev). O resultado representa uma margem apertada para a disputa eleitoral, que está marcada para 5 de novembro deste ano.

Outros 10% dos entrevistados afirmaram que votarão em outros candidatos, enquanto 12% disseram que não votarão. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Dos ouvidos pela pesquisa, 8% preferiram não responder. A soma é maior que 100% por conta de arredondamentos.

Segundo a Reuters, um dos potenciais problemas que Trump pode vir a enfrentar no pleito são os processos criminais em curso contra ele, uma vez que 1 em 4 republicanos entrevistados e cerca de metade dos que se identificaram como independentes disseram que não votariam no ex-presidente caso ele fosse condenado por um crime grave.

A candidatura do ex-presidente ainda não foi formalizada pelo Partido Republicano. Trump disputa prévias eleitorais com Nikki Haley. Ela foi embaixadora dos EUA na ONU (Organização das Nações Unidas) durante o governo Trump (de 2017 a 2018) e governadora do Estado da Carolina do Sul (de 2011 a 2017).

Da mesma forma, Biden também não foi oficializado candidato pelo Partido Democrata, embora a tendência seja que ele concorra à reeleição.