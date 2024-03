Túlio Gadêlha lança pré-candidatura ao lado de Marina Silva no Recife

Ascom Túlio Gadelha

1 de 1 Foto colorida de Marina Silva e Tulio Gadelha em Recife – Metrópoles – Foto: Ascom Túlio GadelhaO deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) lançou, na manhã deste sábado (2/ 3), sua pré-candidatura à prefeitura de Recife ao lado da ministra do Meio Ambiente e fundadora do partido, Marina Silva. O ato foi realizado em um espaço de eventos no Centro da capital pernambucana.

Em sua fala, Túlio defendeu o fortalecimento dos conselhos de participação para que a população seja mais ouvida. Já Marina avaliou que a pré-candidatura de Túlio representa a defesa da democracia, o combate às desigualdades e o compromisso com a sustentabilidade.

Túlio Gadêlha nasceu em Recife e é formado em direito. Ele está em seu segundo mandato como deputado federal por Pernambuco. Entrou para a Rede em dezembro de 2021. Antes, era do PDT. Desde 2017, namora a apresentadora Fátima Bernardes.

