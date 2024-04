Túlio Starling celebra primeira novela como protagonista na TV

São 20 anos de uma carreira dedicada aos palcos e às telas, pautada pela multiplicidade de trabalhos e de tipos interpretados. Este ano a tal multiplicidade dará lugar à simultaneidade, uma vez que Túlio Starling poderá ser visto em três produções diferentes. E, em uma delas, vai interpretar seu primeiro protagonista na TV.

O ator será Artur Ariosto em No Rancho Fundo, nova novela das 18h da TV Globo. Na trama, ele viverá o filho adotivo do casal formado por Dona Manuela (Valdineia Soriano) e pelo minerador interpretado por Eduardo Moscovis, com quem viverá às turras.

Ao conhecer Quinota (Larissa Bocchino), filha da personagem de Andréa Beltrão, ele acaba envolvendo-se num imbróglio que inclui ainda seu amigo Marcelo, interpretado por José Loreto.

