Turista americana é internada após denunciar cárcere privado em casa de luxo no Rio

A turista americana que denunciou cárcere privado em uma casa de luxo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, está internada na clínica São Vicente, na Gávea. Ela foi levada para a unidade de saúde na terça-feira, 2, pelo namorado e o caseiro da residência, onde estava. Inicialmente, a informação era de que a mulher havia sido resgatada pelo Batalhão de Polícia Turística (BPTur), da Polícia Militar. No entanto, a polícia informou que a vítima não apresentava sinais de violência física no momento de sua entrada no hospital e que a lesão apresentada seria derivada de uma queda após um ataque epiléptico.

Estão previstos para está quarta-feira, 3, depoimentos de seis pessoas relacionadas ao caso. Além da turista, que deve receber alta no período da tarde, serão ouvidos seu namorado, o dono da casa, sua irmã e funcionários da residência, incluindo o caseiro, o segurança e a empregada doméstica. Segundo informações iniciais, a discussão entre a mulher e o namorado teria ocorrido durante a madrugada, pouco antes do acidente. O rapaz afirmou que ela queria passear com o cachorro às 5h e ele não concordou. O resgate da turista foi realizado pelo Batalhão de Polícia Turística (BPTur) após o Consulado dos Estados Unidos (EUA) acionar as autoridades. A polícia foi chamada depois que a vítima entrou em contato com um parente por meio de um aplicativo de mensagens. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT).