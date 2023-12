Tutor é autuado por abandonar cão doente, sem água e comida em casa

São Paulo — O tutor de um cão da raça pitbull foi autuado em flagrante, nessa sexta-feira (15/12), por abandonar o animal doente em casa, em Teodoro Sampaio, interior de São Paulo. Além de doente, o animal não recebia água e alimentação.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada após denúncia anônima de maus-tratos contra animal. Ao chegar ao local, no bairro Estação, agentes encontraram o cachorro em condições precárias, em estado de absoluto abandono. Havia ferimentos cutâneos e aparentes sintomas de leishmaniose.

Pitbull foi encontrado em estado de abandono, doente e sem água e comida, em Teodoro Sampaio (SP); tutor foi multado Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Também havia sinais de que o cão não era alimentado e nem recebia água. Uma equipe da Vigilância Sanitária Municipal foi mobilizada e precisou sedar o animal, uma vez que ele se apresentava muito agressivo.

Uma amostra de sangue comprovou que o pitbull estava com leishmaniose. Ele foi socorrido pela Vigilância Sanitária para passar por outros procedimentos veterinários.

O tutor do cachorro foi autuado em R$ 3 mil pelos maus-tratos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para que ele também responda criminalmente pelo ato.

Doação de peixes Em outra ocorrência, a Polícia Ambiental apreendeu 35 redes de pesca que estavam armadas irregularmente no Rio Paraná, no município de Panorama, também no interior do estado.

Polícia Ambiental apreende 35 redes de pesca e 32 quilos de pescado durante patrulhamento no Rio Paraná, em Panorama (SP) Divulgação/Polícia Militar Ambiental

A apreensão ocorreu durante policiamento náutico na quinta-feira (14/12). As redes de pesca, que totalizaram 1.750 metros, não poderiam ser utilizadas em razão do período de piracema (época de reprodução dos peixes nos rios).

Os peixes que estavam vivos foram devolvidos ao habitat. Os demais pescados, que totalizaram 32 quilos, foram doados ao Lar Cantinho Feliz, em Panorama.