Twitter criticava decisões de Moraes antes de ser comprado por Musk

Igo Estrela/Metrópoles, Trevor Cokley/U.S. Department of Defense

1 de 1 Arte sobre fotos coloridas de Alexandre de Moraes e Elon Musk — Metrópoles – Foto: Igo Estrela/Metrópoles, Trevor Cokley/U.S. Department of DefenseAs críticas do Twitter a decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes já aconteciam antes de a rede social ser comprada pelo bilionário Elon Musk, em outubro de 2022. Nos últimos dias, Musk ameaçou reativar perfis bloqueados por ordem de Moraes e chamou o ministro de “ditador brutal”.

Em setembro de 2021, o Twitter Brasil afirmou ao Supremo que as decisões de Moraes contra usuários da rede poderiam ser “censura prévia”. Na ocasião, Moraes havia determinado que o Twitter bloqueasse os perfis do deputado Otoni de Paula, do cantor e ex-deputado Sérgio Reis e do militante Oswaldo Eustáquio. Os bolsonaristas eram investigados por supostos crimes no Sete de Setembro daquele ano.

Moraes lei

Reprodução/X

Musk chama Moraes de ditador

Reprodução/X

Musk fala que Moraes tirou Lula da prisão

Reprodução/X

Musk

Reprodução/X

Starlink

Reprodução/X

A manifestação formal aconteceu cerca de um ano antes de Musk comprar o Twitter. Já na gestão Musk, a plataforma manteve o posicionamento em documentos encaminhados ao STF. Em dezembro de 2022, o Twitter voltou a alertar sobre a censura prévia e classificou de “exorbitante” uma decisão de Moraes contra o empresário bolsonarista João Salas, investigado por supostos atos antidemocráticos.

Uma ofensiva direta de Musk contra o ministro Alexandre de Moraes começou no último dia 6, por meio de sua conta no Twitter. O bilionário ameaçou descumprir decisões de Moraes e acusou o ministro de crimes. Depois, chamou Moraes de “ditador brutal”. Em reação, Moraes ordenou investigação contra Elon Musk no inquérito das milícias digitais, que tramita no STF e tem entre os alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?