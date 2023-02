Deputado quer que ex-chefe de Operações da PMDF seja ouvido em CPI

O deputado distrital Fábio Felix (PSol) pediu ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa (CLDF), o parlamentar Chico Vigilante (PT), que o ex-comandante de Operações da Polícia Militar (PMDF) Jorge Eduardo Naime seja convocado a depor.

O objetivo é de que o coronel comente sobre a atuação nos atos terroristas de 12 de dezembro e 8 de janeiro, em Brasília.

Para Fábio Felix, a oitiva é necessária por envolver o comandante de Operações da PMDF “nos dias em que ocorreram os fatos objeto de investigação”.

“A fim de se esclarecerem os pontos elencados e demais relacionados à escalada golpista que se avolumou entre os dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, e que são objeto de investigação dessa CPI, requer-se a convocação do […] coronel [Jorge Eduardo Naime] para prestar depoimento”, diz o requerimento do distrital.

CPI cobra informações de PMs

O relator da CPI dos Atos Antidemocráticos, deputado Hermeto (MDB), também pediu ao presidente do colegiado que encaminhe requerimento à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O objetivo do documento é exigir da corporação informações detalhadas sobre o trabalho dos militares durante os atos terroristas de 8 de janeiro de 2023.

O requerimento administrativo do relator também pede dados de todas as investigações internas, bem como a ordem de serviço — com a organização, a convocação e a distribuição — dos policiais militares deslocados para as operações na data.

A PMDF ainda deverá prestar esclarecimento sobre as estratégias adotadas, o momento da constatação do início dos atos extremistas e as medidas preventivas tomadas pela corporação.