U2 anuncia shows de 30 anos da álbum Achtung Baby em Las Vegas

O U2 vai inaugurar um novo espaço em Las Vegas, o MSG Sphere, no Hotel Venetian, com shows especiais em homenagem ao álbum Achtung Baby!, lançado em 1991 e considerado um marco na trajetória da banda irlandesa. As apresentações, no entanto, não contarão com o baterista Larry Mullen Jr, que se recupera de uma cirurgia. Ele será substituido pelo baterista alemão Bram van den Berg.

A banda fez questão de deixar claro que a série de shows, chamada ‘U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere, não será uma residência, dando esperança de ser o início de uma turnê mundial.

Mas ainda não há informação de datas, valores dos ingressos ou do repertório que o grupo vai apresentar. O anúncio foi feito numa chamada de 15 segundos no intervalo do SuperBowl. O Brasil, porém, foi citado no clipe que apresenta a turnê. Veja abaixo:

Essas serão as primeiras apresentações ao vivo da banda em quatro anos. Achtung Baby marcou uma virada na sonoridade do U2 e é considerado um dos melhores da carreira da banda. Entre 2017 e 2019, os irlandeses fizeram uma turnê mundial em homenagem a outra obra marcante de sua discografia, The Joshua Tree, de 1987. Os shows começaram erm maio de 2017, no Canadá e EUA, e chegou ao Brasil em outubro do mesmo ano.

‘U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere será a primeira vez que o U2 se apresenta sem Mullen desde a formação, em 1976. O próprio baterista já havia sugerido que o grupo ia se apresentar sem ele, por causa de uma cirugia não especificada, quando deu uma entrevista em novembro passado.