Ué, Key Alves? Vídeo mostra ela e Gustavo no mesmo espaço em show

A coluna LeoDias teve acesso a um vídeo que mostra Key Alves e Gustavo Benedetti no mesmo espaço, na noite de quinta-feira (6/4), no Villa Country, em São Paulo. Noticiamos uma tentativa de evitar um encontro dos dois no evento dias após terminarem o namoro e a ex-BBB, em um primeiro momento, se manifestou com uma versão diferente, dizendo que ela e o ex-namorado não ficaram próximos por “nenhum minuto”. No entanto, não é isso que mostram as imagens.

O “reencontro” dos dois aconteceu três dias após anunciarem o fim do relacionamento. Eles marcaram presença no show de Israel e Rodolffo no Villa Country. No vídeo, eles aparecem no camarim dos cantores.

Key Alves e Marília Miranda

Key Alves e Marília Miranda Crédito: Marcelo Brammer @studiobrammer / Villa Country @villacountry

Key Alves

Key AlvesCrédito: Marcelo Brammer @studiobrammer / Villa Country @villacountry

Gustavo Benedetti

Gustavo BenedettiCrédito: Marcelo Brammer @studiobrammer / Villa Country @villacountry

WhatsApp Image 2023-04-07 at 15.45.56

Crédito: Marcelo Brammer @studiobrammer / Villa Country @villacountry

Key na área vip do show do Israel e Rodolffo

Gustavo foge de área vip para evitar encontro com Key Alves em show

Gustavo foge de área vip para evitar encontro com Key em show

Key Alvez se pronunciou com exclusividade à coluna LeoDias. “Em nenhum minuto falei com ele, não o encontrei, não tivemos nenhum minuto próximo, ficamos em camarotes separados”, disse ela, que mais tarde apagou a publicação em que dizia que “curtimos em outro camarote, separado dele! Nenhum minuto nos cruzamos” e se pronunciou novamente, evitando citar o “reencontro”: “A verdade é que, eu saí com minhas amigas para curtir. Como convidada, fiquei no camarote que fui convidada, ou seja, quem escolheu o local não fui eu, e acredito que a mesma realidade tenha sido para ambos e a noite foi muito legal!”.

Um vídeo divulgado anteriormente pelo Metrópoles também mostrou os dois no mesmo bem próximos, este já durante o show.

