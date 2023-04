Um morto e outro baleado num tiroteio em Teixeira

Durante o período noturno deste sábado (15) de abril, moradores do bairro Ouro verde em Teixeira de Freitas, presenciaram uma perseguição, que terminou com um indivíduo morto e outro baleado.

Os ocupantes de um veículo GM Prisma de cor prata e placa HID-2I10, foram perseguidos por ocupantes de duas motocicletas, por toda a Rua Maria Emília de Almeida.

No entanto, dois ocupantes do veículo conseguiram fugir dos atiradores.

Populares notificaram as centrais da Polícia Militar e SAMU 192, que estivaram no local, prestando socorro a vítima baleada, além de constar o óbito de um dos ocupantes do veículo, que não portava qualquer documento que facilitasse na identificação.

Após receber os primeiros atendimentos a vítima baleada, foi transferido para unidade hospitalar.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi transferido para o IML do município.

Um inquérito tentará identificar a motivação e autoria dos crimes.