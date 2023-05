Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente na BR 407, na Bahia

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, durante um acidente na BR-407, no trecho da cidade de Ponto Novo, no norte da Bahia. O caso aconteceu no início da tarde de domingo (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo acabou saindo de pista e capotou em seguida. Um dos sobreviventes é um bebê de 2 meses, que saiu ileso.

Ainda segundo a PRF, o homem que faleceu era o motorista do carro. Ele tinha 53 anos e residente em Nova Olinda, no Ceará.

Uma investigação irá determinar as causas do acidente.