Umaporsegundo: mulheres fazem campanha após declarações de Calabresa

Após a série de declarações que Dani Calabresa e outras mulheres fizeram ao Metrópoles, em entrevista ao colunista Guilherme Amado, sobre os assédios supostamente sofridos pelo ator e humorista Marcius Melhem, a hashtag #umaporsegundo dominou a web. Mulheres que se solidarizaram com os relatos das vítimas mostraram seu apoio pelas redes sociais.

Leandra Leal foi uma das famosas que compartilhou a hashtag em seu Twitter e falou sobre o caso. “Quando falamos de assédio, nunca podemos reduzir a um caso isolado. Eu me solidarizo com as dores dessas mulheres #SomosMuitas #UmaPorSegundo”, escreveu a atriz ao publicar o trecho da entrevista de Dani Calabresa.

“Tristeza imensa de ver as coisas pelas quais essas mulheres fantásticas passaram. #umaporsegundo”, escreveu a cantora Clarice Falcão. Outra pessoa que se pronunciou foi a atriz Paloma Bernardi.

“Quando falamos de assédio, nunca podemos reduzir a um caso isolado. Me solidarizo com as dores dessas mulheres. É importante a coragem de falar e dar visibilidade a um problema que todos os dias atinge milhares de mulheres. #SomosMuitas #UmaPorSegundo”, escreveu.

Dani Calabresa

Dani Calabresa, atrizLeonardo Hladczuk/Metrópoles

Dani-Calabresa-À-Prioli

Dani Calabresa foi às lágrimas ao expor ataques que recebeu após denunciar Marcius Melhem por assédio sexualReprodução/YouTube

Dani calabresa

Dani CalabresaInstagram/Reprodução

Dani Calabresa RED

Dani Calabresa no CAT BBBGlobo/Reprodução

Dani-Calabresa-Jô-Soares

Dani Calabresa revela que foi humilhada nos bastidores do programa do JôReprodução/YouTube

No trecho da entrevista compartilhada por diversas mulheres, Dani Calabresa fala sobre como o abusador, neste caso, Marcius Melhem, usa a estratégia de descredibilizar a vítima para escapar das denúncias. Confira:

⚠️ Caso Marcius Melhem: denunciantes e testemunhas quebram o silêncio

Nesta sexta (24/3), o Metrópoles traz entrevista exclusiva com mulheres que denunciaram Marcius de assédio. A coluna de @guilherme_amado conversou com 11 pessoas, que contam experiências ao lado de Marcius pic.twitter.com/lhjItMSCQ4

— Metrópoles (@Metropoles) March 23, 2023