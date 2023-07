Unex abre vagas para cursos de inglês e espanhol

A Associação de Ex-alunos da UNEB (Unex), em parceria com a universidade, está realizando matrícula para os cursos de idiomas (inglês e espanhol) até o dia 4 de agosto. As vagas são para adultos, adolescentes (11 a 15 anos) e turmas específicas de inglês instrumental, com opções diversas de dias e horários, inclusive aos sábados. O aluno ainda pode escolher entre a modalidade remota, com aulas ao vivo em contato direto com o professor, e a presencial, com aulas em shopping do bairro do Cabula, em Salvador. O valor de cada módulo de curso, que pode ser pago em até cinco parcelas, é de R$ 480 para as turmas remotas, de R$ 550 para presenciais e de R$ 750 para o curso de inglês instrumental. O material didático é vendido separadamente. Caso o aluno não seja iniciante, pode se submeter a um teste de nivelamento, antes da efetivação da matrícula – é preciso agendar o teste, gratuitamente, entrando em contato com a Unex. As inscrições podem ser feitas por meio do WhatsApp – telefones (71) 99294-1240 e (71) 99206-4676 – ou, presencialmente, na sede da associação, localizada no Campus I da UNEB, na capital, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h30 às 15h30. As aulas terão início na semana do dia 5 de agosto.