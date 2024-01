Universal Music e TikTok não chegam a acordo de licenciamento

Gravadora ameaça retirar seu catálogo da rede social; acordo atual vence nesta 4ª feira (31.jan)

Universal diz que o TikTok “está tentando construir um negócio baseado na música, sem pagar um valor justo”; na foto, celular com logo do TikTok na tela antonbe/Pixabay

31.jan.2024 (quarta-feira)



A Universal Music Group disse que deixará de disponibilizar seu catálogo musical no TikTok caso um acordo entre as partes não seja alcançado. O contrato em vigor vence nesta 4ª feira (31.jan.2024) e, conforme a gravadora, ainda não há um termo que a empresa considere aceitável.

Em carta aberta (íntegra, em inglês – 1 MB) publicada na 3ª feira (30.jan), a Universal disse que pressionou o TikTok em “3 questões críticas”: compensação adequada para os artistas, proteção contra os “efeitos nocivos” da IA (inteligência artificial) e segurança on-line para os usuários. Os maiores problemas foram nas negociações do 1º item, conforme a companhia.

A gravadora afirmou que o TikTok “está tentando construir um negócio baseado na música, sem pagar um valor justo pela música”. Conforme a Universal, a rede social propôs pagar aos artistas “uma fração da taxa que as principais plataformas sociais em situação semelhante pagam”.

O grupo afirmou que, à medida que as negociações avançavam, a plataforma tentou “intimidar” a gravadora a aceitar “um acordo de valor inferior ao anterior, muito inferior ao valor justo de mercado e que não refletia o seu crescimento exponencial”. Essa intimidação teria sido realizada com a remoção da música de alguns dos artistas menos conhecidos da gravadora, mas mantendo as “estrelas globais que impulsionam o público”.

“As táticas do TikTok são óbvias: usar o poder da sua plataforma para prejudicar artistas vulneráveis e tentar intimidar-nos para aceitarmos um mau acordo que subvaloriza a música e engana artistas e compositores, bem como os seus fãs”, disse a Universal.

O TikTok representa cerca de 1% da receita total da empresa, o que, segundo o grupo, prova o “quão pouco o TikTok compensa artistas e compositores, apesar da sua enorme e crescente base de usuários, do rápido aumento das receitas publicitárias e aumento da dependência de conteúdo baseado em música”. A Universal tem em seu catálogo artistas como Taylor Swift, Anitta, The Weeknd e Ariana Grande.

Em comunicado à agência Reuters, o TikTok disse que a “narrativa” da Universal é “falsa” e que suas ações não atendem aos interesses dos artistas, compositores e fãs.