Marido de Rita Lee desabafa nas redes: “Saudade dilacerante”

No dia em que Rita Lee, que morreu aos 75 anos na última segunda-feira (8/5), foi velada, Roberto de Carvalho utilizou o Instagram para prestar homenagem à esposa. Com fotos da artista, o músico desabafou sobre o momento e compartilhou uma publicação em que apresenta diversos momentos com a amada.

“Saudade dilacerante, meu amor”, limitou-se a escrever o marido da cantora, que escolheu um clique antigo de Rita Lee. Nos comentários, além de diversas mensagens de carinho, o João Lee, filho de Roberto com a Rainha do Rock, aproveitou para deixar a sua mensagem. “Eu vou cuidar de você. Todos nós vamos. Com muito amor e carinho”, declarou.

Rita Lee foi internada em hospital de São Paulo, em fevereiro deste ano

Com mais de 55 milhões de discos vendidos, Rita iniciou a carreira no rock, passou por pop rock, MPB, bossa nova e se aventurou até mesmo na música eletrônica. Considerada uma das artistas mais influentes do Brasil, participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedadeInstagram/Reprodução

Com mais de 50 anos de carreira, cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, tais como: Elis Regina, Caetano Veloso e João Gilberto. Em 2001, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa e, em 2008, foi eleita uma das maiores cantoras do país pela revista Rolling StoneDivulgação

Rita Lee elogiou o livro de Xuxa

A musa do rock brasileiro adora camisas em tecidos leves cheias de estampas

A artista tem 73 anos

Rita Lee escreve a orelha do livro de Xuxa

Ela é ícone do rock brasileiro

Em outro post, Roberto aproveitou uma série de homenagens de fãs nas redes sociais e juntou em um vídeo, que foi publicado no feed. Nesta oportunidade, o músico não escolheu nenhuma legenda e escolheu a música Paz, de Gilberto Gil, para o momento.

Rita Lee morre aos 75 anosA cantora e ícone do rock brasileiro Rita Lee morreu, aos 75 anos, na última segunda-feira (8/5). A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, iniciou a nota.