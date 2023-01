Usuários reclamam da falta de estrutura da UBS da Pompeia, na zona oeste de São Paulo

Usuários da unidade básica de Saúde do bairro da Pompeia, na zona oeste da cidade de São Paulo, reclamam de problemas de infraestrutura do estabelecimento e também de atrasos no atendimento. No local não há janelas e nem ventilação artificial, com equipamento de ar-condicionado, por exemplo. O piso, com degraus desgastados, oferece risco aos idosos. O teto está cheio de mofo, além de outros problemas. Em entrevista a uma equipe de reportagem da Jovem Pan que foi averiguar a situação do local, uma senhora disse temer que o forro possa desabar: “O importante é que o médico é bom, se o médico fosse ruim eu não estaria aqui”, diz ela. Apesar do calor do verão, não há água para os usuários beberem, já que o bebedouro está quebrado. A informação sobre a situação que o local se encontra chegou para a Jovem Pan por meio de denúncia ao e-mail [email protected] Segundo o denunciante, os funcionários da unidade trabalham bem, mas as condições de trabalho são ruins, principalmente na estrutura da unidade.

*Com informações do repórter Luis Guerra