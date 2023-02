Vaga: Repositor de Mercearia / Bazar – Mix Mateus – Teixeira

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Realizar abastecimento e precificação dos produtos do setor;

Executar os serviços de reposição de mercadorias, organização e exposição nas gôndolas;

Expor os produtos de forma atrativa em pontos estratégicos de vendas;

Controlar validade dos produtos;

Realizar simulados de inventário, a fim de manter o controle de estoque;

Zelar pela conservação, limpeza e segurança dos equipamentos;

Acompanhar o recebimento de produtos, verificando quantidade e qualidade;

Executar periodicamente a higiene para manter a organização no setor.

O interessado poderar enviar contatos clicando aqui

Empresa: Mix Mateus

Somos um grupo empresarial com 35 anos de história e 218 unidades de negócio em operação no Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia e Pernambuco dando oportunidade a mas de 40 mil pessoas. O nosso grupo é uma das maiores empresas varejistas do país, com capital 100% nacional, operando nos segmentos de Varejo (Mateus Supermercados), Atacarejo (Mix Mateus), Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos e Móveis (Eletro Mateus), Indústria de Pães (Bumba Meu Pão), Distribuição de Produtos Farmacêuticos (Invicta) e Atacado (Armazém Mateus).