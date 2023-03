Vagas de motorista e entregador de Bebidas – Bahiabeer – Itamaraju

Empresa: Bahiabeer

Empresa distribuidora Ambev.

RESPONSABILIDADES

A Rotina Do Cargo Inclui:

Zelar diariamente pela apresentação pessoal de acordo com as exigências da empresa e do cliente;

Conferir previamente a carga conforme relação de carregamento correspondente;

Auxiliar ao motorista na execução de atividades operacionais relacionadas a entrega, como nas manobras dos veículos;

Efetuar entregas de produtos conforme padrão exigido pelo cliente;

Conferir conformidade dos vasilhames retornáveis;

Efetuar a prestação de contas ao cliente dos volumes físicos (caixaria) diariamente;

Garantir a conservação do veículo e a correta utilização dos equipamentos acessórios;

Cumprir rigorosamente todos os procedimentos, normas e especificações da empresa e do cliente;

Utilizar corretamente uniformes e equipamentos de proteção disponibilizados pela empresa;

Comprometer-se com as metas operacionais definidas em conjunto com o cliente;

Demonstrar comportamento pessoal e profissional compatíveis com a função.

REQUERIMENTOS, EXIGÊNCIAS E HABILIDADES

Residir em Itamaraju;

Disciplina para cumprimento de rotina;

Comprometimento com a função;

Proatividade;

Facilidade para trabalhar em equipe;

Bom relacionamento interpessoal;

Disposição para trabalhas externos.

FORMAÇÃO MÍNIMA

Ensino fundamental completo.

Turno

Integral

Para motorista

Exige experiência?

Não

Carga horária – 44h semanais

Se ficou interessado nas vagas acesse o link