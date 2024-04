Valdenice Conceição carimba vaga em Paris 2024 na canoagem velocidade

A canoísta brasileira Valdenice Conceição conquistou nesta quarta-feira (24) a terceira vaga olímpica do país na canoagem velocidade nos Jogos de Paris. A atleta baiana, de 24 anos, assegurou presença em Paris ao vencer a prova C1 200m feminino no Pan-Americano da modalidade, na cidade de Sarasota, na Flórida (Estados Unidos). A competição é qualificatória continental para a Olimpíada. Com a classificação de hoje (24), o Brasil já soma 191 vagas em Paris 2024.

Valdenice foi ouro com o tempo de 47s730, dois segundos a menos que o obtido pela colombiana Manuela Gómez Sánchez (49s744), segunda colocada. Apenas as duas primeiras posições na prova asseguravam vaga olímpica.

O país pode garantir mais uma vaga com Vagner Souta, que se classificou à final no caiaque (K1 1000). Vagner ficou em segundo lugar ao concluir a bateria em 3min43s081. O norte-americano Jonas Ecker (3min41s881) liderou a disputa.

A final por medalhas do K1 1000 m está programada para às 13h35 (horário de Brasília) desta quarta (24). Apenas dos dois primeiros colocados asseguram a vaga olímpica.

Na abertura do Pan em Sarosata, na terça (23), a dupla Filipe Vinicius Vieira e Jacky Nascimento também garantiram presença do país nos Jogos na prova C2 500m masculino.

Vale ressaltar que as vagas conquistadas são do país, e cabe à Confederação Brasileira de Canoagem indicar os atletas que competirão em Paris.