Vale deve manter Eduardo Bartolomeo como CEO nesta semana

Após imbróglio com Mantega, o atual presidente é o favorito do Conselho de Administração e deve seguir no cargo

O Poder360 apurou que a definição sobre o CEO da empresa deve ser feita em reunião ainda nesta semana, apesar de Eduardo Bartolomeo (foto) ter mandato até maio Divulgação/Vale – 22.mai.2018

Fabricio Julião 7.fev.2024 (quarta-feira) – 1h01



A Vale deve manter o CEO Eduardo Bartolomeo no cargo, apurou o Poder360. O atual presidente é o favorito do Conselho de Administração da mineradora, que quer definir o mais breve possível sobre o comando da empresa.

Este jornal digital também apurou que a definição deve ser feita em reunião ainda nesta semana, apesar de o executivo ter mandato até maio, e a Vale ter manifestado que usará esse tempo para avaliação.

Algumas condições devem ser apresentadas a Bartolomeo e, caso ele aceite, seguirá no cargo.

O cargo de CEO da mineradora tem sido alvo de desejo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas semanas, que tentou emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para a função.

A recepção não foi bem vista por alguns acionistas –especialmente os internacionais– e o Conselho de Administração da mineradora ficou dividido. Depois das notícias de desistência do nome de Mantega, o sinal dos investidores foi positivo. As ações da mineradora voltaram a subir.

GOVERNO LULA DESISTE DE MANTEGA Executivos de grandes empresas que têm participação na mineradora estavam sendo pressionados ao longo das últimas semanas por telefonemas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, –o que alguns viram como uma espécie de ameaça. Silveira pedia apoio dos empresários à escolha de Guido Mantega para o cargo de presidente da companhia.

O atual presidente da Vale não é aceito pelo governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas à companhia. Declarou em 25 de janeiro que a empresa não fez “nada” para reparar a destruição causada pela tragédia de Brumadinho (MG).

A Vale assinou um acordo de medidas reparatórias com o Estado no valor de R$ 37 bilhões em fevereiro de 2021. A empresa também disse em 15 de janeiro que acertou acordos separados de indenização a 15.400 pessoas no valor de R$ 3,5 bilhões.

Por parte dos agentes do mercado financeiro, o ex-ministro da Fazenda é considerado um dos responsáveis pelo cenário econômico de recessão do Brasil em 2015 e 2016. O PIB (Produto Interno Bruto) recuou 3,5% e 3,3%, respectivamente.

Silveira disse em 26 de janeiro que nunca conversou com Lula sobre a ida de Mantega para a Vale. Afirmou, no entanto, que conversa diariamente com o ex-ministro da Fazenda e negou que houvesse “chantagem” para emplacar Mantega na Vale.

Questionado sobre Bartolomeo na presidência da empresa, Silveira declarou que tem críticas “contundentes” à gestão e defendeu uma maior proximidade da empresa ao governo. Afirmou que a companhia precisa respeitar o povo brasileiros e as políticas públicas. “As coisas são muito lentas na Vale”, declarou.