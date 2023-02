Veja a classificação atualizada da Copa do Nordeste

A situação do Bahia na Copa do Nordeste está complicada. O tricolor segue sem vencer na competição. Nesta terça-feira (14), o time foi facilmente batido pelo Fortaleza, por 3×0, na Fonte Nova. O reflexo do desempenho ruim aparece na classificação. Com apenas um ponto em três partidas, o Esquadrão é o vice-lanterna do grupo B.

O Bahia vive o fantasma da temporada passada, quando deu vexame e não conseguiu passar da primeira fase do Nordestão. Para evitar um novo fiasco, o time do técnico Renato Paiva tentará se recuperar na próxima rodada. Na sexta-feira (17), a equipe encara o Atlético de Alagoinhas, às 21h, no estádio Carneirão.

Confira a classificação da Copa do Nordeste