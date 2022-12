Veja como participar do sorteio das vagas da creche e do Colégio da Polícia Militar

As inscrições para o sorteio de vagas para o Colégio da Polícia Militar (CPM) e da Creche da PM estarão abertas na próxima terça-feira (3). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia nesta quarta-feira (28).

As inscrições serão realizadas pela internet através dos sites da Polícia Militar da Bahia (http://www.pm.ba.gov.br/cpm2023) e da Secretaria de Educação do Estado (http://www.educacao.ba.gov.br) a partir das 10h do dia 3 de janeiro e ficará aberto até às 13h do dia 6.

De acordo com o Diário oficial, são 28 vagas para a creche Nossa Senhora das Graças. As vagas estão direcionadas para Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

É importante lembrar que 50% das vagas são focadas para filhos de policiais militares, bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Cbmba) e servidores públicos da Pmba/Cbmba. Já os outros 50% serão destinados à ampla concorrência.