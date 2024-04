Veja como votou cada deputado sobre prisão de Chiquinho Brazão

A Câmara dos Deputados decidiu manter, nesta quarta-feira (10/4), a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Ele foi detido em março pela Polícia Federal (PF), suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco e de obstruir as investigações sobre o caso.

A votação em plenário teve 277 votos favoráveis, 129 contrários e 28 abstenções, com quórum total 435 parlamentares. Para que a prisão fosse mantida, eram necessários votos da maioria absoluta dos deputados, ou seja, de 257 parlamentares.

Inicialmente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), abriu espaço para que cada bloco partidário orientasse o voto de seus parlamentares. O PL foi o único a votar orientar contra a prisão.

Os blocos União-PP-PSDB-Cidadania-PDT-Avante-Solidariedade-PRD; MDB-PSD-Republicanos-Podemos e o partido Novo liberaram as bancadas. Votaram a favor da prisão as federações PT-PV-PCdoB e PSol-Rede, além do PSB.

Depois das orientações de bancada, os parlamentares votaram nominalmente sobre o relatório escrito pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC).

A votação ocorreu presencialmente mas também pôde ser feita de forma virtual, pelo aplicativo Infoleg. Parlamentares que não registraram voto não sofrerão penalidades.

Veja como votou cada deputado: