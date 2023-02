Veja fotos da festa do título da Mocidade Alegre

A Mocidade Alegre superou a Mancha Verde e conquistou seu 11º título do carnaval de São Paulo nesta terça-feira, 21. O título veio após disputa apertada e só foi confirmado na última nota, fazendo com que a Mocidade alcançasse os 270 pontos possíveis. Em seu enredo, a escola falou sobre Yasuke, o primeiro samurai negro da história do Japão. A conquista era muito esperada pelos componentes da escola, já que o último título da tradicional agremiação do Limão havia sido conquistado em 2014. Por isso, a taça do campeonato foi recebida por centenas de pessoas com muita festa na quadra da Mocidade.

Veja alguma fotos da celebração: