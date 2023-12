Veja fotos da sessão que promulgou a Reforma Tributária

Sessão do Congresso Nacional na 4ª feira (20.dez) contou com a presença dos chefes dos Três Poderes

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva; da Câmara, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) exibem a emenda constitucional promulgada Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

O Congresso Nacional promulgou na 4ª feira (20.dez.2023), em sessão solene, a Reforma Tributária, debatida há cerca de 40 anos no Legislativo. Eis a íntegra da proposta (PDF – 377 kB). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estiveram presentes. Também participaram da sessão o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Roberto Barroso. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidiu a cerimônia. Visto como um dos principais impulsionadores da aprovação da reforma, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também participou da sessão.

Veja imagens da sessão que promulgou a Reforma Tributária:



Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva; da Câmara, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) exibem a emenda constitucional promulgada | Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Ricardo Stuckert / PR

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) discursa em cerimônia de promulgação da Reforma Tributária

Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) discursa durante a promulgação da PEC da reforma tributária

Ricardo Stuckert / PR

Posam para foto (da esq.) o vice-presidente Geraldo Alckmin, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o relator no Senado, Eduardo Braga, a ministra Simone Tebet (Planejamento, o relator na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, o presidente Lula, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Fernando Haddad (Fazenda) e o autor da Reforma, deputado Baleia Rossi

Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Lula disse que só Deus seria capaz de fazer um Congresso tão “adverso” aprovar a reforma tributária

Ricardo Stuckert / PR

Lula discursa em cerimônia de promulgação da Reforma Tributária | Ricardo Stuckert/PR

Ricardo Stuckert / PR

Presidente Lula discursa em cerimônia de promulgação da Reforma Tributária

Ricardo Stuckert / PR

Presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posam para foto após promulgação da Reforma Tributária

Ricardo Stuckert / PR

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) participa de foto com os presidentes da República, da Câmara e do Senado

Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Lula cumprimenta Arthur Lira durante promulgação da tributária

Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Presidente Lula discursa e olha em direção ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Presidente Lula sorri enquanto conversa com congressistas em sessão de promulgação da Reforma Tributária

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimenta autor da Reforma, deputado Baleia Rossi

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Presidente Lula cumprimenta presidente da Câmara, Arthur Lira

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Plenário da Câmara durante sessão de promulgação da Reforma Tributária

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Representantes dos Três Poderes participam de sessão de promulgação da Reforma Tributária. Na foto, os presidentes do STF, Roberto Barroso, da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Congresso, Rodrigo Pacheco

Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Ministra Simone Tebet (Planejamento) discursa na promulgação da PEC da reforma tributária

Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Lula conversa com o presidente do STF, Roberto Barroso, durante promulgação da tributária

