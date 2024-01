Veja momento em que Jade Picon e Marlon Teixeira saem juntos de festa

A coluna mata a cobra e mostra o pau. Depois que a gente contou que Jade Picon estava ficando com o ex-namorado de Grazi Massafera, Marlon Teixeira, imagens dos pombinhos chegaram até nossas mãos. Os dois estão curtindo Fernando de Noronha juntinhos.

No flagrante, a influenciadora e o modelo deixam a festa juntos. Eles passam no meio dos convidados do evento, de mãos dadas. Mais cedo, esta colunista que vos escreve contou, com exclusividade, que os dois estavam ficando durante a viagem.

Jade Picon faz a fila andar com ex de famosa Jade Picon está curtindo, e muito, Fernando de Noronha ao lado de amigos. Esta colunista que vos escreve e tem amigos por todos os cantos descobriu que a influenciadora fez a fila andar com o ex-namorado de uma famosa.

Mas calminha aí, querido leitor, que a gente conta tudo. Acontece que Jade Picon ficou com ninguém menos que Marlon Teixeira, ex de Grazi Massafera, que terminaram o namoro semana passada. Os dois foram vistos aos beijos no Mirante do Boldró, na noite de domingo (7/01).

Marlon Teixeira

Marlon Teixeira Reprodução

Marlon Teixeira – capa –

Marlon Teixera, novo affair de Grazi Massafera Reprodução

Marlon Teixeira 2

O modelo já namorou as atrizes Débora Nascimento e Bruna Marquezine Reprodução

Marlon Teixeira 3

Ele tem 31 anos Reprodução

Marlon Teixeira 4

Marlon Teixeira é modelo Reprodução

Marlon Teixeira 100 mais bonitos

Marlon Teixeira foi eleito um dos 100 homens mais bonitos do mundo Bruce Weber/divulgação

Jade Picon

Jade Picon Reprodução/Instagram

Jade Picon

Solteira, Jade Picon revela ter flertado com gringo comprometido Instagram/Reprodução

Jade Picon

Anitta convida MC Guimê para Halloween e é criticada Victor Chapetta e Fabrício Pioyani / AgNews

Jade-Picon-Passos-Para-Trás

Jade Picon Reprodução/Instagram

Tomato girl summer, maquiagem, Jade Picon

Jade Picon Reprodução/ Instagram

Jade Picon -7243 – Copia

Jade Picon Webert Belicio/AgNews

grazi masafera e marlon teixeira se beijam no aeroporto

Arquivo Pessoal

gazi-massafera-marlon-teixeira-beijam-aeroporto

Arquivo Pessoal

Grazi Massafera e Marlon Teixeira são flagrados aos beijos em aeroporto

Grazi Massafera e Marlon Teixeira são flagrados aos beijos em aeroporto

Atriz Grazi Massafera e modelo Marlon Teixeira

Grazi Massafera e Marlon Teixeira Reprodução/Instagram/Montagem

Grazi e Marlon Teixeira

Grazi e Marlon Teixeira Reprodução

Poucos dias dias antes da viagem, a ex-BBB curtiu o Réveillon em Pernambuco, com ninguém menos que André Lamoglia, conhecido por viver Iván na série espanhola Elite (Netflix).

O suposto casal foi clicado junto em publicações no Instagram feita por amigos. O jornal Extra revelou que os dois trocaram beijos pela manhã, logo no primeiro dia de comemorações da festa de fim de ano.

Esta não é a primeira vez que surgem rumores de envolvimento entre Jade e André. Em abril do ano passado, ela foi vista em clima de romance com o artista. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a ex-BBB e o galã dançando de rostinho colado em uma festa no Rio de Janeiro (RJ).

Vale lembrar que, no fim de novembro, o nome da influenciadora já foi citado como a nova affair de João Guilherme Silva, filho de Faustão, que também terminou um relacionamento recentemente. Na ocasião, a ex-BBB usou o Twitter para desmentir tudo.

“Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas às vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por cliques e likes. Pensei que fosse óbvio na de pessoas normais, mas pasmem: mulheres tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso”, declarou.

Jade Picon leva “caixote” ao sensualizar na praia Jade Picon virou assunto nas redes sociais, na última quarta-feira (3/01), após compartilhar um vídeo seduzindo ao sair do mar de Pernambuco, para onde viajou para o Réveillon. É que, enquanto fazia poses, caras e bocas, a influenciadora levou um “caixote” com a força da água.

Na legenda, a ex-BBB brincou com a situação: “2024 chegou com tudo”, escreveu ela.

Não demorou muito para que o vídeo viralizasse. Internautas se divertiram. “De férias com o ex? Tá linda”, elogiou uma pessoa. “Até tomando um caldo é linda”, falou outra. “Se até a Jade leva rasteira do mar quem somos nós pra não levar o famoso caldo né”, brincou uma terceira.