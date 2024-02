Após o BBB, Vinícius Rodrigues mira classificação para Paris 2024

Após ser eliminado do Big Brother Brasil, o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues retomou a preparação para tentar conseguir uma vaga em Paris. O retorno aos treinos foi anunciado por Vini através de suas redes sociais em um vídeo compartilhado com o Comitê Paralímpico Brasileiro.

Na publicação em seu Instagram, Vinícius destaca que retomará os treinamentos visando a medalha de ouro, que escapou por pouco na última edição das Olimpíadas Paralímpicas. Em Tóqui0, Vini acabou ficando com a medalha de prata nos 100m classe T63.

No vídeo compartilhado, ele brinca com o programa global, afirmando que é mais fácil lidar com apenas uma câmera. Confira:

Enquanto disputava o programa na TV, Vini acabou perdendo o benefício do Bolsa Atleta, incentivo pago pelo Ministério do Esporte para os esportistas de alto rendimento, por não cumprir o plano esportivo determinado pela pasta.

“De volta às pistas! Paris está logo ali, e eu sigo no foco! Será que dessa vez o ouro vem?”, escreveu.

Vinícius foi eliminado do reality show no 5º paredão. Logo após deixar o programa, afirmou que voltaria aos treinos para tentar disputar as Paralimpíadas, que terão início no dia 28 de agosto.