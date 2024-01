Veja o que se sabe sobre o desaparecimento do menino Edson Davi no RJ

As buscas pelo menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, entram no terceiro dia, neste domingo (7/1). O desaparecimento da criança aconteceu na última quinta-feira (4/1) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o pai tem uma barraca de vendas.

O garoto foi visto pela última vez brincando na areia. De acordo com a família, a polícia trabalha com a suspeita de afogamento. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o sumiço.

Entenda o que se sabe até agora:

O desaparecimento As últimas imagens do menino mostram ele caminhando pelo calçadão da praia antes de desaparecer. Vídeos de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil do estado mostram o garoto andando sozinho entre 15h56 e 15h59.

Segundo a família, o menino fez um lanche às 15h30 de quinta e deixou o ponto de venda do pai para brincar com outras duas crianças, que estavam acompanhadas de um homem, que seria um estrangeiro, ainda segundo os parentes. Às 16h30, o pai notou a ausência do filho.

Inicialmente, se suspeitava que poderia haver o envolvimento do estrangeiro no desaparecimento, mas, segundo a família, a hipótese foi descartada pois um vídeo registrou o homem deixando a praia sem o menino.

menino-Édson-Davi-desaparecido-RJ (1)

Caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) Reprodução/Redes Sociais

menino-Édson-Davi-desaparecido-RJ (4)

“Meu Davi é apenas uma criança inocente, amorosa e alegre”, disse a irmã Reprodução/Redes Sociais

menino-Édson-Davi-desaparecido-RJ (3)

O menino foi visto pela última vez na Barra da Tijuca Reprodução/Redes Sociais

menino-Édson-Davi-desaparecido-RJ (2)

Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, está desaparecido desde quinta-feira (4/1) Reprodução/Redes Sociais

Rumor No sábado (6/1), começou a circular nas redes sociais a informação de que Edson Davi teria sido visto em uma unidade da rede de fastfood McDonald’s. O menino estaria acompanhado de duas crianças e dois adultos na lanchonete. No entanto, a PCRJ desmentiu o rumor.

“Infelizmente, não era. Pedimos desculpas à família que foi exposta, não tivemos a intenção de prejudicá-los”, disse a irmã de Davi em uma publicação no X (antigo Twitter).

Afogamento A irmã do menino confirmou que a maior suspeita da polícia é que a criança tenha se afogado. “Ele não foi visto por nenhuma das câmeras subindo para o calçadão (além das imagens divulgadas pelo quiosque)”, explicou a jovem. “A maior suspeita da polícia no momento é de afogamento”.

O Corpo de Bombeiros informou que faz buscas com o auxílio de motoaquáticas, botes, mergulhadores, drones e sobrevoo da aeronave.

Neste domingo, a família se reuniu em uma manifestação na praia da Barra da Tijuca para pedir respostas sobre o desaparecimento.