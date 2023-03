Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

A primeira fase da Copa do Nordeste chegou ao fim e os oito times classificados para as quartas de finais estão definidos. Em 2023, o futebol baiano não terá representantes na fase mata-mata.

Bahia, Vitória e Atlético de Alagoinhas ficaram pelo caminho e foram eliminados ainda na primeira fase. As três equipes chegaram na última rodada já sem chances de classificação.

As quartas de final da Copa do Nordeste serão disputadas a partir do próximo final de semana (25 e 26), em jogo único. Os melhores colocados têm a vantagem de jogar em casa. Os dias e horários das partidas serão divulgados pela CBF.

Confrontos das quartas de final:

Sport x CRB

Fortaleza x Ferroviário

Ceará x Sergipe

ABC x Náutico

Confira a classificação da primeira fase do Nordestão: