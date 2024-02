Veja por que Harry fez uma visita tão rápida ao rei Charles com câncer

Assim que o Palácio de Buckingham anunciou o diagnóstico de câncer do rei Charles III, na última segunda-feira (5/2), o príncipe Harry pegou um voo para Londres a fim de visitar o pai, com quem tem uma relação distante. No entanto, muito se falou a respeito do breve encontro entre pai e filho, que durou cerca de 30 minutos, segundo a imprensa internacional.

Conforme o comentarista real Robert Jobson afirmou ao The Sun, a visita foi curta para manter baixos os níveis de estresse de Charles. Para o escritor, uma reunião mais longa acabaria abordando temas estressantes que prejudicariam a recuperação do monarca.

“Você não quer que a pressão dele suba. O rei não está muito bem, seja qual for o tipo de câncer, ele está em tratamento”, relatou. “Depois do beijo e abraço inicial, ‘te amo pai’, ‘espero que você melhore logo’, que questões serão levantadas? Coisas que farão sua pressão arterial subir”, continuou.

Rei Charles e a rainha Camilla são vistos saindo da London Clinic na segunda-feira (29/1) Jobson acredita que Charles deixará Sandringham em breve para ficar em Wood Farm. “Quando a falecida rainha ficou muito doente, ela foi para Wood Farm. Foi também onde o príncipe Philip morou após sua aposentadoria. É um lugar muito relaxante e ele pode estar lá com apenas alguns criados e realmente relaxar”, disse.

Príncipe Harry chega a Londres Pronunciamento No sábado (10/2), o rei Charles expressou seus “sinceros agradecimentos” pelas mensagens de apoio que recebeu desde que seu diagnóstico de câncer foi anunciado.

Em sua primeira declaração pública, o monarca disse: “Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias […] Como todos aqueles que foram afetados pelo câncer saberão, esses pensamentos gentis são o maior conforto e encorajamento”, acrescentou.

