Veja que países podem perder a exigência de visto após veto a decreto

Reprodução/Melhores Destinos

1 de 1 Passaporte marcando destinos no mapa visto – Foto: Reprodução/Melhores DestinosTuristas dos Estados Unidos (EUA), Canadá e Austrália que pretedem visitar o país podem receber uma boa notícia nos próximos dias. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou, nessa segunda-feira (18/12), urgência na tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 140/2023, que revogou a dispensa de visto para esses viajantes entrarem no Brasil.

O veto ou não do decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não afetará os cidadãos japoneses devido ao acordo firmado com o Japão para a isenção o recíproca da necessidade de visto em viagens com duração de até 90 dias. A medida passou a valer em 30 de setembro.

O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, definiu que a retomada da exigência começaria a valer a partir de 10 de janeiro de 2024. A medida foi criticada por entidades do setor de turismo.

visto-eua

Visto para os Estados Unidos Getty Images

Mulher segurando passaporte italiano

Getty Images

passaporte (1)

Melhores Destinos/ Reprodução

passaporte turismo viagem

O cenário, que já era desfavorável, pode ficar ainda mais complicado para viagens ao exterior Getty Images

Viagens passaporte

Pexels

passaporte dos Estados Unidos

Aumento do percentual de vistos de trabalho para brasileiros nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, saúde e comunicação foram registrados nos EUA Getty Images

Dispensa de visto A dispensa de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão foi adotada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), de forma inédita. Na época, porém, o governo afirmou que a medida não prejudicava o princípio de reciprocidade, pois a dispensa teria sido adotada com o objetivo de incentivar a geração de emprego e renda no Brasil.

“A isenção do visto de forma unilateral é um aceno que fazemos para países estratégicos no sentido de estreitar as nossas relações. Nada impede que essas nações isentem os brasileiros dessa burocracia num segundo momento”, informou o Ministério do Turismo na época.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?