Veja imagens da suposta agressão a filho de Alexandre de Moraes

1 de 1 Foto colorida do momento da suposta agressão ao filho de Moraes – Metrópoles – Foto: ReproduçãoAs autoridades da Itália enviaram à Polícia Federal (PF) imagens que mostram o momento da suposta agressão do empresário Roberto Mantovani contra o filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Barci.

O ministro, a família e os brasileiros Andreia Munarão, Alexandre Zanatta e Roberto Mantovani Filho se envolveram em uma confusão no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália.

Confira o momento:

Moraes e a esposa chegam na sala vip imagem 13

Momento em que Moraes e a esposa chegam na sala vip Reprodução

Imagem 18 filho de moraes se dirige à sala vip

Momento em que filho de Moraes surge na imagem da câmera de segurança Reprodução

Imagem 20 moraes e famílai estão na fila da sala vip quando familia mantovani se aproxima

Andreia Munarão, o marido dela, Roberto Mantovani, e o filho do casal, Giovanni Reprodução

imagem 23 mantovani chama andreia para mostrar moraes

Momento em que Roberto chama Andreia para mostrar a ela o ministro Reprodução

Imagem 30 andreaia fala algo em voz alta

Andreia parece dizer algo em voz alta Reprodução

Imagem 45 alexandre barci continua olhando para andreia

Filho de Moraes olha para Andreia e Roberto olha para ele Reprodução

Imagem 48 andreia e barci parecem discutir momento em que roberto parece apontar o dedo para o filho de moraes

Andreia aparenta gritar com o filho de moraes, momento em que Roberto aponta o dedo para o filho do ministro Reprodução

imagem 49 andreia e roberto parexem gritar com filho de moraes

Andreia e Roberto parecem gritar com o filho de Moraes Reprodução

Imagem 52 andreia parece gritar com filho de moraes

Andreia parece gritar com o filho de Moraes e ele parece responder Reprodução

imagem 54 andrea parece continuar gritando com barci

Andreia parece continuar gritando com o filho do ministro do STF Reprodução

imagem 55 roberto parece afrontar

Roberto parece afrontar o filho de Moraes, enquanto Andreia parece gritar Reprodução

imagem 57 parece argumentar

Roberto se afasta do filho do ministro e parece argumentar algo Reprodução

imagem 61 momento em que roberto atinge o rosto do filho de moraes

Momento em que mão de Roberto Mantovani atinge o rosto do filho de Moraes Reprodução

imagem 62 filho de moraes levanta a mão esquerda

Filho do ministro levanta a mão esquerda, que segurava um celular Reprodução

imagem 65 filho de moraes se afasta ao perceber que óculos cai

Filho de Moraes se afasta ao perceber que os óculos haviam caído Reprodução

imagem 67 filho de moraes coloca o óculos

Filho de Moraes continua se afastando e colocando os óculos Reprodução

O inquérito da PF aponta que Mantovani “parece” ter batido com as costas da mão em Alexandre Barci.

“Na sequência, Roberto Mantovani parece bater as costas de sua mão direita no rosto de Alexandre Barci, vindo a atingir os óculos deste e, aparentemente, deslocá-los. Os óculos chegam a cair ao chão devido a uma discreta esquiva da vítima”, destaca um trecho do documento.

Sigilo prorrogado O ministro Dias Toffoli, do STF, prorrogou por 60 dias o inquérito da PF que investiga os supostos ataques sofridos por Alexandre de Moraes, em julho deste ano. O magistrado também retirou o sigilo do processo.

Segundo a PF, a confusão teria começado depois de que Andreia xingou o ministro Alexandre de Moraes de “bandido, comunista e comprado”. Logo depois, o empresário Mantovani teria acertado um golpe no rosto do filho de Moraes, que precisou recolher os óculos caídos no chão após o impacto.

O casal Andreia Munarão e Roberto Mantovani Filho vivem em Santa Bárbara D’Oeste, no interior de São Paulo.