Vestido de bombeiro, Tony Salles bota fogo na Barra com pagodão

Emplacador de hits, Tony Salles subiu no trio vestido com figurino de bombeiro. Ao contrário do que o traje e a profissão sugerem, o cantor botou fogo na Barra e deixou os foliões a todo o vapor com o pagodão do Parangolé.

O público fez o chão tremer quando Tony Salles cantou ‘Bombeiro’, música de trabalho do Parangolé para o Carnaval. Mesmo com jatos d’água para refrescar os foliões, o clima de quebradeira na pipoca parangoleira segue fervendo.

Scheila Carvalho não poupou seu suingue em cima do trio em que seu marido, Tony Salle, se apresentava. Ao lado da filha, Scheila não escondeu a empolgação.

“Eu pretendo meter quebradeira até terça-feira. É uma felicidade tremenda saber que, em primeiro lugar, estamos vivos e tendo a oportunidade de curtir mais um Carnaval em cima do trio, prestigiando meu marido.”

