Douglas Silva vai contracenar com a filha em nova novela da Globo

Douglas Silva vai contracenar com a filha, Maria Flor, em Fuzuê, próxima novela das 19h que vai substituir Vai Na Fé na Globo. Na trama, Douglas e Maria terão o mesmo parentesco da vida real,

O papel será a estreia de Maria Flor nas novelas. Ela ganhou destaque durante a participação do pai no BBB22 por aparecer em vídeos com muito carisma torcendo pela permanência do ator no reality.

foto-2-ator-ex-bbb-douglas-silva-fala-sobre-filha-maria-flor

Família do ator

foto-3-ator-ex-bbb-douglas-silva-fala-sobre-filha-maria-flor

Maria Flor, Douglas e sua filhinha mais nova

foto-1-ator-ex-bbb-douglas-silva-fala-sobre-filha-maria-flor

Douglas e sua filha mais velha, Maria FlorReprodução/Redes Sociais

Douglas-Silva-e-Maria-Flor

Douglas Silva e Maria FlorReprodução/Instagram

Maria Flor, filha de Douglas Silva1

Reprodução/ Instagram

Na trama, o ator será o melhor amigo do protagonista, vivido por Nicolas Prattes, um advogado que se envolve com uma vendedora de biojoias, interpretada por Giovana Cordeiro.

A história está sendo escrita por Gustavo Reiz e trará Marina Ruy Barbosa como vilã, além de grandes nomes como Edson Celulari, Felipe Simas e Lilia Cabral.

A trama vai girar em torno de uma caça de tesouro escondido em uma loja no centro do Rio de Janeiro. A preparação do elenco começa em 25 de abril.

