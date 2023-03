Viagem de Lula à China deve ser remarcada para o começo de abril

Palácio do Planalto aguarda confirmação do governo chinês para fechar a nova data do encontro bilateral entre chefes de Estado, que deve ocorrer no próximo dia 15

CARL DE SOUZA / AFP

Presidente Lula (PT) teve que adiar sua viagem à China por problemas de saúde



O Palácio do Planalto aguarda confirmação do governo chinês para fechar a nova data da viagem do presidente Lula (PT) ao país asiático. O governo brasileiro fez uma consulta formal às autoridades chinesas para que um encontro bilateral dos dois chefes de Estado seja realizado no dia 15 de abril. A ideia inicial era reagendar a viagem para maio, mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, explicou nesta quarta-feira, 29, que a meta é de que o presidente consiga embarcar para a China o mais rapidamente possível: “Tanto o governo chinês, quanto o governo brasileiro, estão em tratativas para a definição de uma nova data para a missão à China. Ainda não está definida esta data, o governo Chinês já sinalizou que tem todo o interesse de que ela aconteça o mais breve possível e o presidente Lula também já se colocou á disposição do governo chinês na possibilidade de se firmar uma nova data”. Caso a nova data seja confirmada, Lula embarcará para a China antes de sua viagem, no fim do mês que vem, a Portugal e Espanha. Em maio, o presidente ainda deverá participar da reunião do G7, sediada no Japão.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin