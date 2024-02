Vídeo: Alexandre de Moraes cita luta de Popó e Bambam em palestra

Marina Ramos / Câmara dos Deputados

1 de 1 discurso alexandre de moraes 8:1 em ato no Congresso Nacional – metrópoles – Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados Moraes falou sobre a necessidade de fortalecer a democracia e não abaixar a guarda, como fez Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do reality show Big Brother Brasil em 2001, que foi nocauteado no último domingo (25/2), em uma lute de boxe contra o pugilista profissional e tetracampeão do mundo, Acelino Popó Freitas, durante o Fight Music Show 4.

Confira o vídeo:

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de esportes e receber notificações em tempo real?