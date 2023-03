Vizinhos da mãe de Lexa atualizam pós-festa: “Eles ainda estão aqui”

Parece que a festa realizada por Lexa na casa de sua mãe, Darlin, não agradou muito os vizinhos do local. Após dar a notícia, em primeira mão, de que a funkeira havia planejado uma comemoração para o seu marido, e divulgar áudios do evento, a coluna descobriu que os dois seguem no local.

A funkeira nega a informação de que uma festa foi realizada e expôs que “apenas” um churrasco teria sido realizado por Darlin, mesmo após a repercussão negativa do caso de assédio sexual envolvendo Guimê e a mexicana Dania Mendez.

“Achei um circo o que ela [Lexa] fez. Depois de tudo foi encontrar com ele, né? Não precisava daquele circo para estarem juntos agora. Eles ainda estão aqui [na casa de Darlin]”, disse uma das pessoas ouvidas pela coluna.

Segundo fontes da coluna LeoDias, que moram perto da mansão da mãe da funkeira, o som alto e a comemoração vararam a madrugada deste sábado (18/3). Tudo isso um dia após a eliminação de Guimê por ter assediado Dania Mendez, mexicana que veio de La Casa de Los Famosos para o BBB23.

Ainda segundo os vizinhos, o vídeo com o pedido de desculpas de Guimê, que foi publicado nos Stories do Instagram do cantor nesta sexta-feira (17/3), foi gravado na casa de Darlin, sua sogra. Pouco tempo depois desta publicação, a festa começou e amigos do casal chegaram ao local.

