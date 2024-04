Vídeo: após sumiço e polêmica com Davi, Mani volta às redes sociais

Mani Rego, que estava sumida das redes sociais desde que Davi saiu como campeão do BBB 24, voltou a aparecer nos Stories do Instagram na manhã desta segunda-feira (22/4).

A empresária mostrou que está trabalhando em seu food-truck, que fica em Cajazeiras, Salvador (BA), e desejou uma boa semana aos seguidores, sem tocar no nome de Davi.

“Oi, gente. Bom dia! Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus”, declarou a empresária.

Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (20/4), o campeão do BBB 24, Davi Brito, falou mais sobre sua polêmica relação com sua (ex?) companheira, Mani Rego. O baiano afirmou que procurou a empresária diversas vezes, porém, ela teria ficado chateada com a declaração polêmica em que ele afirmou que eles ainda não iriam casar, pois estavam “se conhecendo”.

“Eu procurei ela várias vezes, mandei mensagem. O que eu falei da gente estar “se conhecendo”, é pelo fato de que 1 ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período de conhecimento, depois a gente vai noivar, para se preparar para o casamento, E é isso que eu quero. Só que ai teve toda essa situação, essa polêmica”, explicou Davi.

“Jamais. Isso não cabe de mim. Eu prefiro continuar comendo ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter muita confusão e perturbação”, completou.