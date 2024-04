Exposição? Entenda qual o acordo de Lucas Buda com a ex

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda do BBB 24, revelou detalhes da relação com o participante do reality. Isso porque a influenciadora contou os motivos que levaram ao divórcio e detalhou um acordo feito antes do início do confinamento.

De início, antes de Lucas Buda entrar no programa, o casal teve uma conversa sobre o futuro de sua relação. Isso porque eles abordaram a possibilidade de ele se interessar por alguém durante sua participação. No entanto, os dois combinaram de não se envolver com outras pessoas durante esse período.

Leia a matéria completa no Famosos e Celebridades, parceiro do Metrópoles.