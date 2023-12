Vídeo: bandidos fazem novo arrastão em rodovia que liga SP ao Guarujá

São Paulo – Um grupo de bandidos fez mais um arrastão na rodovia Cônego Domêmico Rangoni, perto da entrada para a cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, no último sábado (16/12). Os três criminosos aproveitaram o tráfego parado para roubar os carros.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a quadrilha aborda um carro branco e pega pertences dos ocupantes do veículo. Na ação, um deles chega a abrir o porta-malas.

Outros motoristas que presenciaram a cena fugiram do local pelo acostamento ou dando ré.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma, em nota, que “após o crime, houve a intensificação no patrulhamento, mas os criminosos não foram localizados. A Polícia Civil, ciente do ocorrido, analisa imagens e atua em diligências em buscas de elementos que auxilie na identificação e punição dos responsáveis”.

A pasta reforça ainda que a autoridade policial está à disposição das vítimas para que os casos sejam devidamente registrados. “O boletim de ocorrência é uma importante ferramenta para que os casos possam ser devidamente investigados e os locais com maior incidência criminal tenham o policiamento reorientado”, completa o texto.

Um roubo exatamente igual foi registrado no mesmo local na tarde do dia 10 de novembro. Na ocasião, nenhum dos bandidos acabou preso.

Sobre a sequência de roubos no caminho para o litoral paulista, a SSP afirma que, para reforçar o efetivo policial no litoral sul, a pasta desencadeou a Operação Impacto Baixada Santista.

De 15 de novembro até sexta-feira (15/12), a ação resultou na prisão de 951 pessoas, sendo 355 foragidos da Justiça, e na apreensão de 187,6 quilos de drogas, 178 carros com queixa de roubo ou furto e 22 armas ilegais.

Ainda de acordo com a secretaria, nesta segunda-feira teve início a Operação Verão em 16 municípios que abrangem o litoral sul e norte de São Paulo. Ao todo, 3.108 mil policiais militares reforçarão as atividades de policiamento, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e proteção à população.