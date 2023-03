Globo é criticada após exibir beijo gay em Mar do Sertão

A novela Mar do Sertão chegará ao fim na Globo nesta sexta-feira (17/3) para dar lugar a Amor Perfeito. A trama é queridinha do público por ser muito divertida, cheia de personagens icônicos e também por ter uma história fácil de digerir. Nessa quinta-feira (16/3), foi ao ar uma cena de um beijo gay, mas internautas reclamaram da “discrição” do afeto.

A troca de carinho aconteceu entre os personagens Eudoro (Érico Brás) e Casimiro (Lukete). O dono da Gazeta de Canta Pedra parou de favorecer os corruptos da novela para dar voz a problemas sociais em suas publicações no jornal, por isso acaba ganhando a oportunidade de viver um grande amor.

