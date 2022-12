Vídeo: bolsonaristas hostilizam ocupantes de carro com bandeira do PT

Um grupo de bolsonaristas hostilizou, na manhã desta sexta-feira (30/12), os ocupantes de um carro que passava com a bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT) pela via principal do Quartel-General do Exército, em Brasília.

Ao menos três manifestantes se dirigiram ao carro, que estava parado perto do Obelisco Militar de Brasília, antes de iniciar as agressões. As tentativas de intimidação do grupo ocorreram após a live do presidente Jair Bolsonaro (PL), que deixou os apoiadores do QG de Brasília aos prantos e fez alguns elevarem o tom.

Assista:

Pouco depois de o carro se afastar, um pelotão de militares da Polícia do Exército (PE), responsável pela segurança do quartel-general, afastou o grupo de bolsonaristas. Enquanto isso, alguns gritavam “Fora PT”.

Motociata e choroCerca de 40 pessoas participaram de uma motociata, no Setor Militar Urbano (SMU), em frente ao QG do Exército, após a live de Bolsonaro.

Apoiadores do presidente acampados no local receberem os motociclistas com aplausos e gritos de incentivo.

Veja:

O Metrópoles acompanhou a transmissão da live no QG. Após o discurso, alguns bolsonaristas se sentiram decepcionados. “Ele não vai falar o que a gente quer ouvir”, desabafou um, após o atual presidente comentar que não haverá “tudo ou nada”.

Em clima de tristeza, após o fim do pronunciamento, uma apoiadora de Jair Bolsonaro tentou animar os acampados. “Gente, ele não podia estar falando nada. Mesmo assim, falou. Não vamos embora. Enquanto ele não mandar a gente sair daqui, não vamos sair. Ele não diria que acredita em um país melhor se não tivesse planejando alguma coisa”, acredita.

Durante a live do atual presidente Bolsonaro, nesta sexta-feira (30/12), alguns apoiadores acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília caíram no choroMilena Carvalho/ Metrópoles

O sentimento entre os “patriotas” é de desamparoMilena Carvalho/ Metrópoles

Apoiadores desistiam de pedir a ajuda do Exército do Brasil e passaram a clamar por socorro divinoRafaela Felicciano/Metrópoles

Apoiadores de Bolsonaro chorando após a live do futuro ex-presidenteMilena Carvalho/ Metrópoles

Bolsonaristas deixando o local onde assistiram à live de Jair BolsonaroRafaela Felicciano/Metrópoles

