Vídeo: dupla furta cabos de energia e deixa vias da Asa Sul às escuras

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança furtando cabos de iluminação na 405 Sul de Brasília. O crime foi cometido perto do Bloco L, na madrugada de sábado (3/2).

Segundo o prefeito comunitário da 405 Sul, Marco Farah, mais de 10 postes de luz estão apagados desde então.

Veja:

“A quadra está às escuras. A gente já vem percebendo há algum tempo que existem muitos postes de luz apagados aqui na quadra. E a gente conseguiu através de um bloco imagens de duas pessoas furtando cabos”, comentou.

A ação criminosa sistemática começou a assustar os moradores. “É complicado. A gente não sabe o que vem depois. A falta de iluminação pública gera uma situação de insegurança. Facilita pequenos furtos e delitos”, alertou.

vídeo-flagra-furto-de-cabos-de-iluminação-e-câmeras-na-405-Sul-6

Furto de cabos deixa quadra do DF às escuras e sem câmeras de segurança Material cedido ao Metrópoles

vídeo-flagra-furto-de-cabos-de-iluminação-e-câmeras-na-405-Sul-2

Furto de cabos deixa a 405 Sul às escuras e sem câmeras de segurança Material cedido ao Metrópoles

vídeo-flagra-furto-de-cabos-de-iluminação-e-câmeras-na-405-Sul-1

Segundo moradores, a região está abandonada Material cedido ao Metrópoles

vídeo-flagra-furto-de-cabos-de-iluminação-e-câmeras-na-405-Sul-3

A quadra também sofre com falta de podas e reparos em calçadas, parquinhos e quadras esportivas Material cedido ao Metrópoles

vídeo-flagra-furto-de-cabos-de-iluminação-e-câmeras-na-405-Sul-4

A quadra solicitou ações do GDF, mas até o momento não houve resposta Material cedido ao Metrópoles

vídeo-flagra-furto-de-cabos-de-iluminação-e-câmeras-na-405-Sul-5

Para os residentes, a falta de iluminação favorece a ação de bandidos Material cedido ao Metrópoles

Farah fez reclamações e solicitações de reparo à Ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF). “Sinceramente, nada é feito”, reclamou. Até este domingo (4/2), os pedidos seguiam sem resposta.

Abandono Na avaliação de Farah, a região não tem mais a atenção do GDF. “A sensação que a gente tem é de que a Asa Sul está novamente abandonada”, resumiu.

Para o prefeito, o Programa Renova DF conseguiu recuperar a região. Mas as ações ficaram no passado. A quadra pediu podas para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Mas não houve ação.

“Sempre dizem que tem poucas equipes, que são insuficientes, que em época de chuva só atende às demandas urgentes. Mas a gente tem protocolo aqui de mais de cinco anos de pedido de podas que não são feitas”, disse.

Refletores Sem iluminação e com árvores dificultando a visão da região, Farah, que também é síndico do bloco E, precisou instalar dois refletores auxiliares para iluminar os arredores do prédio.

Segundo ele, a quadra não tem um cronograma para a recuperação das calçadas para os pedestres. Com grades deterioradas e outros problemas, o parquinho para as crianças e e as quadras de esportes estão sem manutenção.

“O governo deveria fazer um Renova DF anual, ou pelo menos a cada dois anos. Os problemas se repetem”, ressaltou.

Outro lado O Metrópoles entrou em contato com GDF sobre os problemas de segurança, iluminação e manutenção da quadra. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.