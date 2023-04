Vídeo: Ex-BBB Bruno Gaga é flagrado aos beijos em festa

Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga, parece estar aproveitando mesmo a vida após a sua breve passagem pelo Big Brother Brasil 23. O ex-brother, que desistiu do reality show em meados de fevereiro, foi flagrado aos beijos em uma festa em Maceió, na madrugada deste domingo (23/4).

Em um vídeo publicado por um usuário do Twitter, é possível ver Bruno Gaga agarrado com um outro rapaz, dando um beijão daqueles. Em determinado momento, o ex-BBB ainda tasca mais uma beijoca no menino, que depois vai embora. Em outro registro, o ex-BBB também aparece sendo tietado pelo público presente no local.

Bruno foi eliminado do BBB 23 após apertar o Botão da Desistência. Aos colegas de confinamento, ele explicou que havia chegado no seu limite. “Não estava aguentando mais, estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito”, disse.

Após apertar o botão, Gaga foi ao confessionário e falou sobre a sua decisão. “Cheguei no meu ápice da ansiedade. Coisa que nunca cheguei lá fora. Não quero mostrar para o Brasil esse Bruno apagado”, afirmou o atendente de farmácia.

