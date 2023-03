BBB23: enquete mostra quem sai entre Domitila, Gabriel e Fred

Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana estão no 10º Paredão do BBB23. O mais votado pelo público volta para casa e perde a chance de levar o prêmio do reality, o maior da história. Até o momento, o valor já supera a marca de 1,9 milhão e seguirá aumentando a cada eliminação.

O resultado do Paredão será revelado apenas na terça-feira (21/3), mas algumas prévias já indicam o provável eliminado, entre elas a enquete do Metrópoles, que traz um termômetro da opinião do público nas redes sociais.

Até a publicação dessa reportagem, Fred era o favorito para sair do programa.

#BBB23: é o 10° paredão! Quem você quer que saia da casa?

Fred também aparece com mais intenções de voto na enquete do UOL, com pouco mais de 64%.

Formação do ParedãoDania Mendez, que tinha o Poder Curinga da semana, decidiu que Ricardo Alface não poderá votar no Paredão desta semana. A mexicana poderia escolher entre dar peso dois para o voto do brother ou anular a sua escolha.

Após a decisão de Dania, que já voltou para o La Casa de Los Famosos, no México, Gabriel Santana imunizou Sarah Aline da berlinda.

Bruna Griphao, líder da semana, indicou Domitila direto para a berlinda. A sister não poderá disputar a prova Bate e Volta e, por isso, não tem chance de fugir da briga pela permanência na casa.

Os dois mais votados da casa foram Fred Desimpedidos e Gabriel Santana e, na dinâmica da semana, os dois estão no Paredão. Amanda Meirelles, a segunda colocada da Prova do Líder, indicou Marvvila para a berlinda.

A prova Bate e Volta desta semana foi disputada por Fred, Gabriel e Marvvila. A competição exigia concentração e memória dos participantes, e Marvvila levou a melhor, fugindo do 10º Paredão do BBB23.

Veja quem votou em quem:

Domitila: Fred;Cézar: Fred;Marvvila: Cézar;Sarah: Fred;Gabriel: Fred;Fred: Gabriel;Amanda: Gabriel;Aline: Gabriel.