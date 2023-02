Vídeo: foliões levam cobra para bloco em BH e pedem R$ 10 por foto

Frequentadores do bloco @bsurda flagraram foliões com cobra no evento carnavalesco. Pessoas interagiram com os animais 12/02/2023 19:39, atualizado 12/02/2023 19:41

BHAZ/Rafael Leone

“Experiência que só o Carnaval de BH pode proporcionar”. É essa a frase que o belo-horizontino Rafael Leone usa para descrever este domingo de folia na capital mineira. É que ele se deparou com uma cena incomum em meio às comemorações típicas de Carnaval: duas cobras no meio da folia.

Rafael e um grupo de amigos estavam no bloco @bsurda, embaixo do Viaduto Santa Tereza, quando se depararam com dois foliões carregando as cobras. Eles pediam R$ 10 para quem quisesse tirar uma foto com os animais.

